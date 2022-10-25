«Зенит» примет решение о выкупе Алипа у «Кайрата» после 18 ноября
«Зенит» примет решение о будущем Нуралы Алипа в ноябре.
Клуб из Санкт-Петербурга еще не решил, будет ли приобретен 22-летний защитник у «Кайрата». Решение будет принято после окончания первой части сезона. Срок соглашения об аренде истекает в конце года.
Заключительный матч перед зимней паузой «Зенит» проведет 18 ноября – в рамках Фонбет Кубка России против «Спартака».
В этом сезоне Алип вышел на замену в двух матчах Мир РПЛ, трижды сыграл в Кубке России, также он принял участие в матче за Олимп Суперкубок России. Его статистика – здесь.
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