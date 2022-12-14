Ковачич о 0:3 от Аргентины: «Не дали угловой. Затем пенальти… Две кардинальные ошибки, хотя я никогда не комментировал судейство»

оценил разгром сборной Хорватии от (0:3) в 1/2 финала .

«Сложно говорить, даже не знаю, что сказать. Мы старались изо всех сил, но могли сыграть чуть лучше. Мы хотели выйти в финал, но в итоге сыграем за третье место и будем биться.

Не могу поверить, что не дали угловой. Затем пенальти… Я никогда не комментировал судейство и не собирался делать это. Но это две кардинальные ошибки, которые стоили нам матча.

Мы знали, что они сыграют агрессивно и что у них есть Месси. Он был феноменален, и его нужно поздравить. Но те два эпизода были невообразимыми, и мы пропустили два нелепых гола», – сказал хавбек сборной .

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