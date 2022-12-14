«Варимся в собственной каше, а легионеры, кроме зенитовских, не могут нас чему‑то научить». Абаев об РПЛ

высказался об уровне легионеров в Мир РПЛ.

— Многие говорят, что уровень Премьер‑лиги сильно упал. Вы тоже это наблюдаете?

— Думаю, да. Уехали очень сильные легионеры. Раньше были просто сумасшедшие футболисты, а теперь их нет. А чем выше уровень футболистов вокруг, тем быстрее ты прибавляешь.

Сейчас мы варимся в собственной каше, а те легионеры, которые остались вокруг нас, не могут нас чему‑то научить. Тут я не беру «Зенит» с его бразильцами, говорю лишь про всех остальных.

Можно ли бороться с гегемонией сине‑бело‑голубых? Не знаю… Как? Запретить им покупать бразильцев (смеется)? Лучше бы с такими деньгами они кого‑нибудь вырастили, — сказал экс-вратарь клубов Мир .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ