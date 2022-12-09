Антон Бобер: «Сильнее урезать лимит не стоит, сильные иностранцы поддерживают уровень РПЛ. Если все уедут, уровень упадет еще ниже»

не считает, что в Мир необходимо ужесточать лимит на легионеров.

– С момента ваших выступлений уровень РПЛ сейчас упал?

– Можно много дискутировать на эту тему. Многие тренеры старой закалки любят говорить: «Вот когда мы играли, вот тогда был футбол». Но время идет, футбол меняется.

Возможно, раньше футболисты были индивидуально сильнее, чем сейчас. В нынешних реалиях они больше подкованы в тактическом и теоретическом плане.

– Сейчас нет еврокубков, обсуждался вариант с сокращением лимита на легионеров. Как относитесь к этому?

– Такой путь поможет нашим молодым футболистам получить шанс доказать, что они могут конкурировать за место в основном составе.

Зачастую бывает, что игрок получает такой шанс случайно, например, через удачный выходы на замену.

Но таких случаев во времена, когда много легионеров, достаточно мало. На данном этапе есть большое пространство для молодых футболистов, которые должны показать и проявить себя.

По поводу иностранцев – уже многие уехали, поэтому сильнее урезать лимит на легионеров не стоит, потому что сильные игроки из других стран поддерживают уровень РПЛ. Если все уедут, то, боюсь, что уровень нашего чемпионата упадет еще ниже, – сказал бывший футболист .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ