Каррагер о вылете Англии с ЧМ: «Стали бы фаворитом турнира в случае победы над Францией. Шанс упущен, учитывая, кто остался»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу ЧМ-2022 Футбол

Джейми Каррагер прокомментировал вылет сборной Англии с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.

«Кто бы ни выиграл матч [между Англией и Францией], стал бы фаворитом турнира. Думаю, я бы впервые почувствовал, что Англия – фаворит чемпионата мира, если бы они обыграли Францию.

Учитывая, как Англия сыграла в этом матче, и какие команды остались на турнире, это правда ощущается как упущенная возможность», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные