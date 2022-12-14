Каррагер о вылете Англии с ЧМ: «Стали бы фаворитом турнира в случае победы над Францией. Шанс упущен, учитывая, кто остался»

прокомментировал вылет сборной с на стадии 1/4 финала.

«Кто бы ни выиграл матч [между Англией и Францией], стал бы фаворитом турнира. Думаю, я бы впервые почувствовал, что Англия – фаворит чемпионата мира, если бы они обыграли Францию.

Учитывая, как Англия сыграла в этом матче, и какие команды остались на турнире, это правда ощущается как упущенная возможность», – сказал бывший игрок и сборной Англии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ