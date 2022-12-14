Месси – лучший игрок матча Аргентины и Хорватии. Он забил гол и сделал передачу, обыграв Гвардиола

признан лучшим футболистом полуфинального матча .

победила команду со счетом 3:0 и вышла в финал турнира.

35-летний нападающий забил гол с пенальти в первом тайме, а во второй половине игры сделал результативную передачу на Хулиана Альвареса, обыграв перед этим на правом фланге защитника Йошко Гвардиола.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Хорватия.

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