С фразой Месси «Че смотришь, придурок? Иди отсюда!» в Аргентине продают кружки, кепки и футболки, а ремикс блогера набрал 115 тысяч просмотров за три дня

Фраза Лионеля Месси в адрес стали вирусной в .

На сайте Mercado Libre начали продавать футболки, кепки и кружки с надписью: «Чего смотришь, придурок? Иди отсюда, идиот!» Некоторые аргентинцы даже делают татуировки с вирусной фразой.

Слова «Чего смотришь, придурок? Иди отсюда, идиот!» Лионеля Месси были сказаны им в микст-зоне в адрес нападающего Ваута Вегорста матча Аргентины против Нидерландов в 1/4 финала (2:2, по пенальти – 4:3).

Фраза также стала вирусной в социальных сетях и на YouTube. Блогер DJaLee (39 400 подписчиков) сделал ремикс «Qué miras bobo», набравший 115 тысяч просмотров всего за три дня.

«Фраза стала вирусной, потому что Месси всегда был таким сдержанным, тихим, а люди, вероятно, хотели, чтобы у него была та «пикантность», какая была у Диего [Марадоны]. Нам нравится такой «марадонизированный» Месси», – сказал графический дизайнер Тони Мольфезе.

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