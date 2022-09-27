Лаймер о срыве трансфера в «Баварию»: «Не каждое лето один из лучших клубов мира стучится в твою дверь. Но изменить ничего нельзя, жизнь продолжается»

Полузащитник высказался о сорвавшемся трансфере в «Баварию».

«Я был бы готов сделать этот шаг еще летом. Я было очень близок, но разрешение из «Лейпцига» не пришло.

С одной стороны, это приятно, потому что я важный игрок. С другой стороны, это сложно, потому что ты много думаешь об этом. Но я смирился с этим. Жизнь продолжается.

Не каждое лето один из лучших клубов мира стучится в твою дверь, но изменить ничего нельзя. Я предпочитаю концентрироваться на том, что происходит здесь и сейчас. Если слишком много думать, то упускаешь из виду самое важное», – сказал Лаймер в эфире Talk im Hangar-7.