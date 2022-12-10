Неймар о вылете Бразилии: «Я уничтожен психологически, плакал без остановки. Рана будет долго болеть»

Неймар рассказал, как чувствует себя после вылета Бразилии с ЧМ-2022.

«Психологически я уничтожен. Это поражение, безусловно, стало самым болезненным. Она парализовало меня на 10 минут, а потом я без остановки плакал. К сожалению, эта рана будет очень долго болеть.

Мы боролись до конца, и я горжусь товарищами по команде, потому что у них не было недостатка в самоотверженности. Эта команда заслужила (вероятно, речь о том, что Бразилия заслужила победу – прим. Sports.ru), мы это заслужили. Бразилия это заслужила... Но это не было волей Божьей!

Спасибо всем за поддержку. К сожалению, не получилось... Болеть будет еще долго, очень долго.

Спасибо тебе за все, Бог, ты дал мне все, и я не могу ни на что жаловаться. Просто спасибо за заботу обо мне. Вся честь и вся слава всегда за тобой, независимо от обстоятельств 🙏😞🇧🇷❤️», – написал форвард сборной Бразилии в социальных сетях.

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