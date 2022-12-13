Бистрович о полуфинале ЧМ-2022: «Если прикрепить к Месси одного игрока, он не ничего не сделает. Ловрен и вся команда остановят Лионеля»
Кристиян Бистрович верит, что сборная Хорватии справится с Лионелем Месси в полуфинале ЧМ-2022.
– Хорватия повторит успех прошлого ЧМ?
– Точно может. Сегодня замечательный день для всей Хорватии. Второй финал чемпионата мира подряд – да, хорваты на это способны.
Мы гордимся нашими футболистами и рады такому достижению. Увидим, по силам ли команде превзойти подвиг, совершенный с Бразилией.
Матч будет безумно сложным. Это же Аргентина с Месси! У Лео – последний шанс выиграть ЧМ. Вся команда играет на Месси. Противостоять ему тяжело, но хорваты уже показали: у нас достаточно качеств, чтобы выбить любого соперника.
После Бразилии все в Хорватии думают: мы выйдем в финал. Тоже на это надеюсь.
– Ловрену по силам остановить Месси?
– Сложный вопрос. Но я уверен: Деян и вся команда остановят аргентинца. Мы уже видели много раз: если прикрепить к Месси одного игрока, за весь матч он не сможет сделать ничего.
Надо верить в каждого футболиста сборной. Только объединившись, только все вместе Хорватия сможет остановить Месси. И не только его, а всю сборную Аргентины, – сказал хорватский футболист ЦСКА, выступающий за «Лечче» на правах аренды.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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