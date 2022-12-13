Невилл о Хорватии: «Их полузащита сильнее аргентинской. У Модрича каждое действие выглядит совершенным»

Гари Невилл оценил шансы сборной Хорватии в 1/2 финала против Аргентины.

«Хорватия выиграет центр поля, поскольку в полузащите они сильнее . Все дело в том, есть у них инстинкт убийцы или нет. У меня такое чувство, что они могли бы доминировать значительную часть игры. У них есть полузащита, которая контролирует мяч и знает, как взаимодействовать друг с другом.

Примерно 10 дней назад Иан Райт сказал мне, что, по его мнению, Хорватия может выиграть турнир, а я думал: «Никогда». Мне казалось, что они и близко не так хороши, как были четыре года назад, и вот мы здесь.

Могут ли они обыграть Аргентину? Да, могут. – звезда. Он был фантастически хорош в , но то, чего он добился в мадридском , невероятно. Он доминирует в дополнительное время, и каждый его пас прекрасен. Даже самое простое действие в его исполнении выглядит совершенным.

Победа Месси на чемпионате мира, на котором он станет определяющим игроком турнира, еще больше укрепила бы его звездный статус и показала, кем он является – так же, как и в случае Мбаппе. Для Модрича это было бы что-то подобное, но не совсем на том же уровне», – сказал бывший игрок сборной Англии.

Матч полуфинала ЧМ-2022 между Хорватией и Аргентиной пройдет во вторник, 13 декабря. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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