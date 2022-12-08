Йорди Кройфф: «Футбол изменился, стал быстрее. Сегодня полузащита не так важна – результат зависит от обороны и атаки»

рассказал, как изменился футбол за последнее десятилетие.

«Футбол изменился, и дело не в чемпионате мира, а в общей тенденции.

Десять лет назад, если вы выигрывали битву в центре поля, вы побеждали. Об этом говорили все. Сегодня этот аспект не так важен. Теперь результат зависит от мощности в обороне и эффективности в атаке.

Это означает, что футбол стал быстрее. Первый пас больше не поперечный, а вертикальный, направленный вперед. Это прослеживалось в футболе в течение некоторого времени, и обычно это можно было заметить, играя против английских и немецких команд, которые чаще отбирают мяч и атакуют.

Эти изменения не означают, что вы не можете играть со своей ДНК. Пример тому – . Тот футбол, который он ставит в Англии, очень похож на игру «Барселоны» при нем. Он адаптировал свою философию под современный футбол, требующий больших скоростей. Одно не отменяет другого», – сказал спортивный директор «Барселоны».

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