«Нас ждет повторение финала ЧМ в России — Франция против Хорватии». Рахимич о ЧМ-2022
Элвер Рахимич считает, что в финале ЧМ-2022 встретятся сборные Франции и Хорватии.
В 1/2 финала Хорватия сыграет сегодня с Аргентиной, а Франции завтра будет противостоять Марокко.
— Какая сборная больше всего впечатлила на чемпионате мира?
— Марокко. Они здорово играют, удивили вообще весь мир, не только меня. У них есть шансы попасть в финал, хотя это будет сложно — соперник очень серьезный.
— Что они делают такого, чего не удается другим командам?
— Игровая дисциплина. Этого не хватило многим сборным на чемпионате мира. Они отдаются на поле не на 100 процентов, а на 110. За счет дисциплины и сумасшедшей самоотдачи добиваются результата.
И, конечно, не обходится без фарта. Удачу надо заслужить, и марокканцы смогли поймать ее за хвост. При этом команда обладает высочайшим мастерством, многие футболисты играют в сильных клубах Европы.
— Марокко выйдет в финал?
— Предстоит играть против чемпионов мира, матч будет крайне сложным. И все же, думаю, нас ждет повторение финала чемпионата мира в России — Франция против Хорватии.
— Шансов увидеть чудо практически нет?
— Многие хотели бы увидеть Марокко в финале — это было бы красиво. Но французы более мастеровитые и более сильные, раз они добрались до полуфинала, то точно не упустят шанса во второй раз подряд выйти в финал.
— В Месси ты тоже не веришь?
— Верю. Мне нравится, как он играет, как показывает себя сборная Аргентины. Но Хорватия мне ближе. Это мои ребята — балканцы, – сказал экс-хавбек ЦСКА, а ныне тренер сборной Боснии и Герцеговины.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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