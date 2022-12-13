Элвер Рахимич считает, что в финале ЧМ-2022 встретятся сборные Франции и Хорватии.

В 1/2 финала Хорватия сыграет сегодня с Аргентиной, а Франции завтра будет противостоять Марокко.

— Какая сборная больше всего впечатлила на чемпионате мира?

— Марокко. Они здорово играют, удивили вообще весь мир, не только меня. У них есть шансы попасть в финал, хотя это будет сложно — соперник очень серьезный.

— Что они делают такого, чего не удается другим командам?

— Игровая дисциплина. Этого не хватило многим сборным на чемпионате мира. Они отдаются на поле не на 100 процентов, а на 110. За счет дисциплины и сумасшедшей самоотдачи добиваются результата.

И, конечно, не обходится без фарта. Удачу надо заслужить, и марокканцы смогли поймать ее за хвост. При этом команда обладает высочайшим мастерством, многие футболисты играют в сильных клубах Европы.

— Марокко выйдет в финал?

— Предстоит играть против чемпионов мира, матч будет крайне сложным. И все же, думаю, нас ждет повторение финала чемпионата мира в России — Франция против Хорватии.

— Шансов увидеть чудо практически нет?

— Многие хотели бы увидеть Марокко в финале — это было бы красиво. Но французы более мастеровитые и более сильные, раз они добрались до полуфинала, то точно не упустят шанса во второй раз подряд выйти в финал.

— В Месси ты тоже не веришь?

— Верю. Мне нравится, как он играет, как показывает себя сборная Аргентины. Но Хорватия мне ближе. Это мои ребята — балканцы, – сказал экс-хавбек ЦСКА, а ныне тренер сборной Боснии и Герцеговины.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ