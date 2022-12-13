Игрокам сборной Саудовской Аравии не вручали «Роллс-Ройсы» за победу над Аргентиной: «Они играют не за бонусы, а за страну»

Игрокам сборной Саудовской Аравии не вручили «Роллс-Ройсы» за победу на Аргентиной.

в первом туре группового этапа обыграла Аргентину со счетом 2:1.

Вскоре появилась информация о том, что саудовским игрокам подарят по премиальному автомобилю «Роллс-Ройс Фантом». Сообщалось, что решение принято наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Эти сведения опроверг президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль.

«Нет, нет, нет. Наши игроки играли с гордостью от мысли о том, что они представляют страну. Для них было честью и удачей представлять национальную команду в историческом матче. Эти слухи не соответствуют действительности. Конечно, у них был бонус, но это был обычный бонус. Для таких случаев у нас есть правила.

Они играют не за бонусы, они играют за страну. Чтобы сотворить историю. Многие из них стали знаменитостями после победы над , — заявил Аль-Мишаль в интервью Marca.

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