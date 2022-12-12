Состояние здоровья Пеле улучшилось: «Он в сознании, остается в обычной палате со стабильными показателями»
Состояние здоровья Пеле улучшилось.
Напомним, в конце ноября легендарного бразильского футболиста госпитализировали для повторной оценки лечения рака толстой кишки. Позже у него диагностировали респираторную инфекцию.
Позже появилась информация о том, что трехкратному чемпиону мира перестала помогать химиотерапия, и теперь ему оказывают только паллиативную помощь.
В больнице имени Альберта Эйнштейна заявили, что Пеле пошел на поправку. Тем не менее, медики не стали предполагать, когда бывший футболист будет выписан.
«У пациента продолжает наблюдаться улучшение клинического состояния, в частности респираторной инфекции. Он остается в обычной палате, находится в сознании и со стабильными показателями жизнедеятельности», – говорится в заявлении.
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