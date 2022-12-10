Фанаты Аргентины пели «Марадона лучше Пеле» в бразильском штате Параиба после матчей 1/4 финала
Фанаты сборной Аргентины в Бразилии прославляли Диего Марадону.
Аргентина прошла Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, по пенальти – 4:3), а Бразилия вылетела от Хорватии (1:1, по пенальти – 2:4).
Болельщики аргентинской команды в городе Жуан-Песоа, штат Параиба, на востоке Бразилии после матчей распевали: «Марадона, Марадона лучше Пеле».
Это была группа фанатов, которые в Бразилии болеют за Аргентину и называют себя «Друзья AFA» (AFA – Ассоциация футбола Аргентины – прим. Sports.ru.).
Напомним, что бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 в возрасте 60 лет. 82-летний Пеле, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, борется с онкологическим заболеванием.
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