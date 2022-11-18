Денис Глушаков: «Буду болеть за Хорватию и Сербию на ЧМ-2022. Они близки нам по духу»

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Денис Глушаков рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022.

«По возможности буду следить за чемпионатом мира. Точно будет много интересных матчей.

Я буду болеть за Хорватию и Сербию. Они близки нам по духу», – сказал полузащитник подмосковных «Химок».

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Хорватия сыграет в группе с командами Марокко, Канады и Бельгии. Сборная Сербии встретится со Швейцарией, Бразилией и Камеруном.

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