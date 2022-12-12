Тайсон Фьюри: «Руни приедет на 4 недели и поможет готовиться к Усику. Это не шутка»
Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни станет спарринг-партнером боксера Тайсона Фьюри.
«Я разговаривал с Уэйном, и он готов. Мы собираемся привлечь Уэйна к моей подготовке к бою с Александром Усиком.
Нет, это не шутка, все очень серьезно. Он приедет в лагерь примерно на 4 недели, чтобы помочь мне», – сообщил чемпион мира по версии WBC.
Тайсон Фьюри: «Руни – легенда. Надеюсь, устроим спарринг – мне нужен кто-то поменьше меня для подготовки к Усику»
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