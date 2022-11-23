Руни об уходе Роналду: «После его атаки на «МЮ» другого варианта не было. Но мне жаль, он фантастически послужил клубу»
Уэйн Руни высказался об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».
«Очевидно, что мне, как его бывшему одноклубнику и болельщику «Манчестер Юнайтед», грустно видеть, что все так закончилось.
Но я думаю, что после его интервью, после того, как он атаковал клуб, другого варианта не было.
Удивлен ли я? Нет. Но мне жаль, потому что он фантастически послужил [«МЮ»]», – сказал экс-форвард «МЮ» Visa Match Center Live.
Роналду съязвил о внешности Руни. Они уже задевали друг друга: из-за любований у зеркала в «МЮ» и пересадки волос
Роналду ушел из «МЮ». Что об этом известно?
Куда реально может пойти Роналду? Неужели «Челси»? А «Спортинг»? Или МЛС и денежная Саудовская Аравия?
Комментарии