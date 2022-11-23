Руни об уходе Роналду: «После его атаки на «МЮ» другого варианта не было. Но мне жаль, он фантастически послужил клубу»

высказался об уходе из .

«Очевидно, что мне, как его бывшему одноклубнику и болельщику «Манчестер Юнайтед», грустно видеть, что все так закончилось.

Но я думаю, что после его интервью, после того, как он атаковал клуб, другого варианта не было.

Удивлен ли я? Нет. Но мне жаль, потому что он фантастически послужил [«МЮ»]», – сказал экс-форвард «МЮ» Visa Match Center Live.

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