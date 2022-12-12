Феликсу не нравятся «Астон Вилла» и Бирмингем. Он хочет в клуб более высокого уровня
Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс готов уйти исключительно в статусный клуб.
По сведениям Marca, интерес к португальцу проявляет «Астон Вилла», но сам футболист не считает привлекательными ни Бирмингем, ни команду.
23-летний игрок предпочитает клуб с более впечатляющей историей и более высокого ранга.
В текущем сезоне Феликс провел 12 матчей в Ла Лиге и забил 3 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии