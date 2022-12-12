Феликсу не нравятся «Астон Вилла» и Бирмингем. Он хочет в клуб более высокого уровня

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс готов уйти исключительно в статусный клуб.

По сведениям Marca, интерес к португальцу проявляет «Астон Вилла», но сам футболист не считает привлекательными ни Бирмингем, ни команду.

23-летний игрок предпочитает клуб с более впечатляющей историей и более высокого ранга.

В текущем сезоне Феликс провел 12 матчей в Ла Лиге и забил 3 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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