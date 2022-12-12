Де Ла Фуэнте допустил возвращение Рамоса в сборную Испании: «Я уверен в молодых талантах и в ветеранах. Мы не будем смотреть в паспорт»

Новый главный тренер сборной Испании допустил, что Серхио Рамос вернется в команду.

Защитник не попал в заявку национальной команды на ЧМ-2022. По окончании турнира Луис Энрике, руководивший сборной, был уволен, его сменил Луис де ла Фуэнте.

«Может ли вернуться в сборную? Да. Он в хорошей форме? Да. Все футболисты, которые находятся в хорошей форме, имеют шанс получить вызов.

До сих пор, в молодежных командах, я работал с возрастным ограничением. Теперь у меня есть возможность выбрать любого футболиста. Я ни перед кем не закрываю двери.

Я уверен в молодых талантах, но также и в ветеранах, которые много дали нам и продолжают выступать на высшем уровне. Мы не будем смотреть в паспорт», – сказал де ла Фуэнте.

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