Геннадий Орлов: «У Паредеса отрицательное эго. На поле он ведет себя как бандит, не умеет отбирать мяч. Про таких в народе говорят – «отмороженный»
Геннадий Орлов считает игру Леандро Паредеса грубой и агрессивной.
Хавбек Аргентины и «Ювентуса» спровоцировал массовую стычку в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами (2:2, по пенальти – 4:3), умышленно выбив мяч в скамейку запасных соперника.
«У Паредеса отрицательное эго. На футбольном поле он ведет себя как бандит. В «Зените» у него было 11 желтых карточек. Он из-за них пропустил два или три матча.
Паредес не умеет отбирать мяч, просто не умеет. А если это делает, то делает грубо, агрессивно, с нарушением правил. Ему никогда не жалко чужих ног или головы. Про таких у нас в народе говорят – «отмороженный».
В «ПСЖ» у него была та же история. В матче против Нидерландов его должны были удалять. Когда Паредес играет, чаще всего сборная Аргентины проигрывает.
Не случайно его не ставят или меняют. У него есть хорошие качества для атакующего игрока, но не для оборонительного», – поделился мнением комментатор.
ФИФА открыла дело против Аргентины за слова Месси и Мартинеса в адрес судьи и поведение игроков в матче с Нидерландами
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии