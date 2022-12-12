считает игру грубой и агрессивной.

Хавбек Аргентины и спровоцировал массовую стычку в матче 1/4 финала с Нидерландами (2:2, по пенальти – 4:3), умышленно выбив мяч в скамейку запасных соперника.

«У Паредеса отрицательное эго. На футбольном поле он ведет себя как бандит. В у него было 11 желтых карточек. Он из-за них пропустил два или три матча.

Паредес не умеет отбирать мяч, просто не умеет. А если это делает, то делает грубо, агрессивно, с нарушением правил. Ему никогда не жалко чужих ног или головы. Про таких у нас в народе говорят – «отмороженный».

В «ПСЖ» у него была та же история. В матче против Нидерландов его должны были удалять. Когда Паредес играет, чаще всего сборная Аргентины проигрывает.

Не случайно его не ставят или меняют. У него есть хорошие качества для атакующего игрока, но не для оборонительного», – поделился мнением комментатор.

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