Пашалич о пенальти: «Говорят, это лотерея, но все дело в психологической крепости. Сила Хорватии в характере»
Марио Пашалич назвал секрет успеха сборной Хорватии.
– Иностранные журналисты задаются вопросом: в чем секрет успеха Хорватии?
– Наша сила в менталитете. Если говорить о серии пенальти, то многие, как правило, называют ее лотереей, но я бы сказал, что это связано, прежде всего, с психологической устойчивостью.
Может, наши пенальтисты и не так виртуозны, но исполнили все идеально – то же самое касается и Ливи (вратаря Доминика Ливаковича – прим. Sports.ru). Это говорит о нашей психологической крепости, о том, что у нас есть характер, – сказал полузащитник «Аталанты» и сборной Хорватии.
Хорватия не побеждает в основное время в плей-офф ЧМ с 1998 года. 8 из 9 последних игр хорватов в плей-офф ЧМ/ЧЕ перешли в экстра-таймы
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