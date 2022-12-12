Пашалич о пенальти: «Говорят, это лотерея, но все дело в психологической крепости. Сила Хорватии в характере»

назвал секрет успеха сборной Хорватии.

– Иностранные журналисты задаются вопросом: в чем секрет успеха Хорватии?

– Наша сила в менталитете. Если говорить о серии пенальти, то многие, как правило, называют ее лотереей, но я бы сказал, что это связано, прежде всего, с психологической устойчивостью.

Может, наши пенальтисты и не так виртуозны, но исполнили все идеально – то же самое касается и Ливи (вратаря – прим. Sports.ru). Это говорит о нашей психологической крепости, о том, что у нас есть характер, – сказал полузащитник «Аталанты» и сборной .

Хорватия не побеждает в основное время в плей-офф ЧМ с 1998 года. 8 из 9 последних игр хорватов в плей-офф ЧМ/ЧЕ перешли в экстра-таймы

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ