повторил рекорд чемпионатов мира по сэйвам в сериях пенальти.

Вратарь сборной отбил удар Родриго в серии пенальти с Бразилией в 1/4 финала . В 1/8 финала с Японией Голкипер сделал три сэйва.

Ливакович стал лишь третьим вратарем, кому удалось сделать 4 сэйва в сериях пенальти на одном турнире. Также это удавалось вратарю сборной Аргентины Серхио Гойкочеа в 1990-м и голкиперу сборной Хорватии в 2018-м.

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