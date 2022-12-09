Ливакович сделал 4 сэйва в сериях пенальти на одном ЧМ и повторил рекорд чемпионатов мира

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Доминик Ливакович повторил рекорд чемпионатов мира по сэйвам в сериях пенальти.

Вратарь сборной Хорватии отбил удар Родриго в серии пенальти с Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2022. В 1/8 финала с Японией Голкипер сделал три сэйва.

Ливакович стал лишь третьим вратарем, кому удалось сделать 4 сэйва в сериях пенальти на одном турнире. Также это удавалось вратарю сборной Аргентины Серхио Гойкочеа в 1990-м и голкиперу сборной Хорватии Даниелу Субашичу в 2018-м.

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