Ливакович сделал 4 сэйва в сериях пенальти на одном ЧМ и повторил рекорд чемпионатов мира
Доминик Ливакович повторил рекорд чемпионатов мира по сэйвам в сериях пенальти.
Вратарь сборной Хорватии отбил удар Родриго в серии пенальти с Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2022. В 1/8 финала с Японией Голкипер сделал три сэйва.
Ливакович стал лишь третьим вратарем, кому удалось сделать 4 сэйва в сериях пенальти на одном турнире. Также это удавалось вратарю сборной Аргентины Серхио Гойкочеа в 1990-м и голкиперу сборной Хорватии Даниелу Субашичу в 2018-м.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии