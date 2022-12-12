Каррагер о «Ливерпуле»: «Придется потратиться летом. «МЮ» и «Челси» вложили больше 250 млн фунтов – и все равно претендуют лишь на топ-4»

Джейми Каррагер считает, что «Ливерпулю» необходимы большие траты летом.

«Несомненно, «Ливерпулю» придется потратить большие деньги летом. Посмотрите на и , оба клуба потратили больше 250 млн фунтов летом, и они все еще говорят, что будут бороться за попадание в топ-4, о борьбе за титул речи не идет.

Это показывает, насколько жесткой и конкурентной является АПЛ. Я думаю, что понадобятся такие же суммы, чтобы вернуть «Ливерпуль» в борьбу за титул.

В этом сезоне, похоже, мы будем бороться за попадание в четверку сильнейших, но это не то, чего хотят «Ливерпуль» и Юрген Клопп. Они хотят бороться за титул и победу в Лиге чемпионов. Чтобы обновить и вернуть его на победный путь, потребуются сопоставимые денежные средства», – заявил экс-защитник мерсисайдцев.

В таблице «Ливерпуль» занимает шестое место после 14 туров, набрав 22 очка.

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