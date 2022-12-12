Амрабат о выходе Марокко в 1/2 ЧМ: «Мы заслужили это на 1000 процентов. Играли и сражались от всего сердца»

прокомментировал выход сборной Марокко в полуфинал .

В 1/4 финала марокканцы обыграли сборную Португалии (1:0).

«Это просто невероятно. Я очень горд. Мы заслужили это на 1000 процентов. Именно так мы играем и сражаемся – от всего сердца, ради нашей страны и нашего народа.

У нас было несколько травм, и то, что защитники так оборонялись втроем, заслуживает большой похвалы. Огромное уважение болельщикам, тренеру и всем остальным», – сказал полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко.

В полуфинале марокканцы встретятся со сборной Франции. Матч пройдет в среду, 14 декабря.

Марокко – первые из Африки в полуфинале ЧМ! Смогли то, что не удалось Камеруну, Сенегалу и Гане

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ