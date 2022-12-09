Агент Амрабата: «Весь мир увидел, что он лучший опорный полузащитник ЧМ-2022. Получаю много звонков каждый день»
Агент Софьяна Амрабата сообщил о большом интересе к футболисту.
26-летний полузащитник, представляющий «Фиорентину», сейчас выступает в составе сборной Марокко на ЧМ-2022. Он провел все четыре матча без замен.
«Могу подтвердить, что каждый день я получаю много звонков из клубов по поводу Софьяна. Весь мир увидел, что он лучший опорный полузащитник турнира.
Софьян отлично выступает на соревновании. Он топовый профессионал и сосредоточен только на выступление за сборную Марокко», – сказал Мохаммед Синоух.
Подробную статистику Амрабата можно изучить здесь.
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