Агент Амрабата: «Весь мир увидел, что он лучший опорный полузащитник ЧМ-2022. Получаю много звонков каждый день»

Агент сообщил о большом интересе к футболисту.

26-летний полузащитник, представляющий «Фиорентину», сейчас выступает в составе сборной Марокко на . Он провел все четыре матча без замен.

«Могу подтвердить, что каждый день я получаю много звонков из клубов по поводу Софьяна. Весь мир увидел, что он лучший опорный полузащитник турнира.

Софьян отлично выступает на соревновании. Он топовый профессионал и сосредоточен только на выступление за сборную , – сказал Мохаммед Синоух.

Подробную статистику Амрабата можно изучить здесь.

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