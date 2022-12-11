Бруну о вылете Португалии с ЧМ-2022: «Наша мечта рухнула. Горжусь тем, что я португалец. Поздравляю Марокко с заслуженным выходом в полуфинал»
Бруну Фернандеш прокомментировал вылет Португалии с ЧМ-2022.
Португальцы уступили Марокко (0:1) в 1/4 финала чемпионата мира.
«Трудно выразить в нескольких словах все то, что мы почувствовали вчера, как только закончился матч. Наша мечта рухнула. Мы сделали все возможное, чтобы все закончилось по-другому.
Печально и больно, ведь представлять страну значит гораздо больше, чем просто играть в футбол. Несмотря на поражение, я очень горжусь тем, что я португалец. И еще больше горжусь всеми теми, кто вместе со мной представлял нашу страну на этом чемпионате мира.
Я также хотел бы поздравить сборную Марокко с отличной игрой и заслуженным выходом в полуфинал», – написал полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» в твиттере.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии