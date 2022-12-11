Леау о вылете Португалии: «Мы рассчитывали выиграть ЧМ-2022, но встретились с соперником, у которого было нечто большее, чем у нас»

прокомментировал поражение сборной Португалии в четвертьфинале .

Португальцы уступили команде (0:1).

«С нашим составом мы амбициозно рассчитывали пройти как можно дальше, а если быть более конкретным – выиграть чемпионат мира.

Мы продемонстрировали нашу ценность как команды и в полной мере насладились этим соревнованием, хоть и с чувством грусти.

Мы встретились с соперником, у которого было нечто большее, чем было у нас, поэтому он прошел дальше.

Мы пройдем эту главу вместе, будущее будет ярким. Спасибо португальцам, которые присутствовали на всех играх и поддерживали нас!» – написал футболист сборной и .

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