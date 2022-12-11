Исполнительным директором «Локо» может стать Кречетов, работавший в «Динамо» и «Химках»

Бывший сотрудник «Динамо» может перейти на работу в .

Как сообщает «РБ Спорт», «Локомотив» может назначить , известного по работе в «Динамо» и «Химках», на пост исполнительного директора.

Кречетов уже работал в «Локо» несколько лет назад в должности директора по правовым вопросам.

Высока вероятность, что в ближайшее время 44-летний менеджер вернется в «Локомотив».

Сначала ему предлагали пост руководителя правового отдела, но юрист от нее отказался. В итоге планируется, что Евгений будет назначен исполнительным директором.

Последним клубом Кречетова были подмосковные , где он работал директором по правовым вопросам и был уволен в сентябре. Также в прошлом Кречетов занимал должность исполнительного директора московского .

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