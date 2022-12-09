Модрич о победе над Бразилией: «Все думали, что Хорватии конец, но мы еще раз показали, что никогда не сдаемся»

поделился впечатлениями от победы Хорватии над Бразилией в 1/4 финала .

Хорваты пропустили на 106-й минуте, сравняли счет на 117-й и выбили команду Тите в серии пенальти со счетом 4:2. Вратарь хорватов Доминик Ливакович отразил удар Родриго, а Маркиньос пробил в штангу.

«Мы почти проиграли, когда они забили гол. Все думали, что нам конец, но мы еще раз показали, что никогда не сдаемся. Наша вера невероятна.

Мы свели матч к ничьей, и в серии пенальти мы были уверены в себе. Мы обыграли Японию по пенальти в предыдущем матче, поэтому, конечно, у нас была уверенность. Когда начинаешь серию с забитого мяча, а один из соперников промахивается, ты обретаешь уверенность.

Конечно, перед чемпионатом мира никто не ставил на нас, или они не считали, что мы можем пройти так далеко. Важно то, у нас была вера, уверенность, и у нас снова настоящая команда с очень хорошей молодежью. Такая победа, несомненно, придаст нам больше уверенности в том, что нас ждет впереди», – сказал капитан сборной .

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