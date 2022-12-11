Адриен Рабьо: «Даже когда у Франции проблемы, нам ничего не грозит. Невозможно доминировать 90 минут, нужно уметь терпеть»

прокомментировал победу сборной Франции над в 1/4 финала .

«Я очень горжусь командой. Мы боролись и показали, что можем быть сплоченными. Мы были подготовлены, мы знали, что это произойдет. Мы ответили нашим оружием. Я бы не сказал, что мы сомневались, проблем было немного. Но всегда была чья-то нога, чья-то гола, рука Уго [Льорис], чтобы выходить из таких ситуаций.

Мы знали, как доставить неприятности, когда это было необходимо. Нам немного повезло, что Кейн не забил тот пенальти. Я также не знаю, действительно ли был фол.

Мы очень счастливы. Это потрясающе – эти моменты, место в полуфинале, добытое в таком матче, как этот. Мы праздновали вместе с тренером, президентом, со всеми. Это был момент единения. Мы чувствуем поддержку – я поддерживаю связь с родственниками во Франции, и они говорят мне, что все больше и больше людей поддерживают и верят в нас.

Даже когда у нас бывают проблемы, нам ничего не грозит. Это очень важно. Теперь мы в полуфинале и в любом случае рады этому, потому что это уникальный момент в карьере.

Невозможно полностью доминировать на поле все 90 минут, это часть футбола. Бывают моменты, когда нам трудно, особенно в игре с Англией, где команды были примерно равны по силе. Нужно уметь терпеть. Иногда приходится уходить в оборону и ждать подходящего момента. Иногда это нам свойственно», – сказал полузащитник и сборной Франции.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет против Марокко. Матч пройдет в среду, 14 декабря.

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