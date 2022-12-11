Демирал о вылете Португалии с ЧМ-2022: «Роналду – величайший в истории. Это ничего не меняет»

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Мерих Демирал назвал Криштиану Роналду величайшим футболистом в истории.

В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко в 1/4 финала. Роналду остался в запасе и вышел на поле во 2-м тайме.

«Это ничего не меняет. Он величайший в истории (Мерих использовал акроним GOAT – greatest of all time – Sports.ru) и навсегда им останется.

Мой герой. И герой многих из нас», – написал защитник «Аталанты» в твиттере.

Напомним, Демирал и Роналду вместе играли в «Ювентусе».

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