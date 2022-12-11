Морган о Саутгейте и Англии: «Мог бы другой тренер добиться большего с этим составом? Не думаю»
Пирс Морган считает, что Гарет Саутгейт должен остаться тренером сборной Англии.
«Много споров о том, стоит ли Саутгейту продолжать работу в качестве тренера сборной Англии. Мой критерий таков: мог бы кто-нибудь другой добиться большего с этим (очень хорошим) составом игроков? Я так не думаю.
Мне нравится, как команда Саутгейта играет и ведет себя под его руководством. Поэтому я говорю: продолжай, Гарет», – написал журналист и телеведущий в твиттере.
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