Морган о Саутгейте и Англии: «Мог бы другой тренер добиться большего с этим составом? Не думаю»

считает, что должен остаться тренером сборной .

«Много споров о том, стоит ли Саутгейту продолжать работу в качестве тренера сборной Англии. Мой критерий таков: мог бы кто-нибудь другой добиться большего с этим (очень хорошим) составом игроков? Я так не думаю.

Мне нравится, как команда Саутгейта играет и ведет себя под его руководством. Поэтому я говорю: продолжай, Гарет», – написал журналист и телеведущий в твиттере.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ