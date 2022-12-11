Англия 7 раз проиграла в 1/4 финала ЧМ. Это антирекорд турнира

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Сборная Англии 7 раз проиграла в 1/4 финала ЧМ, это антирекорд.

Команда под руководством Гарета Саутгейта уступила Франции (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре. 

Поражение стало для англичан седьмым на этой стадии в истории чемпионатов мира. Они вылетают на этой стадии чаще всех в истории турнира. 

Ранее англичане выбывали в 1/4 финала в 1954 (проиграли Уругваю, 2:4), 1962 (Бразилии, 1:3), 1970 (ФРГ, 2:3 д.в.), 1986 (Аргентине, 1:2), 2002 (Бразилии, 1:2), 2006 (Португалии, 0:0, по пенальти – 1:3) годах. 

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