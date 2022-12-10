Форвард Марокко Шеддира удален за желтые на 91-й и 93-й минутах матча с Португалией

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Сборная Марокко вдесятером заканчивала матч 1/4 финала ЧМ-2022 с Португалией (1:0).

Нападающий «Бари» Валид Шеддира появился на поле на 65-й минуте и до окончания игрового времени был удален главным арбитром Факундо Тельо.

На 1-й добавленной ко второму тайму минуте Шеддира получил первую желтую карточку, на 3-й добавленной – вторую.

В следующем матче африканская сборная встретится с Англией либо Францией.

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