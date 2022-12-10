Форвард Марокко Шеддира удален за желтые на 91-й и 93-й минутах матча с Португалией

вдесятером заканчивала матч 1/4 финала ЧМ-2022 с Португалией (1:0).

Нападающий появился на поле на 65-й минуте и до окончания игрового времени был удален главным арбитром Факундо Тельо.

На 1-й добавленной ко второму тайму минуте Шеддира получил первую желтую карточку, на 3-й добавленной – вторую.

В следующем матче африканская сборная встретится с Англией либо Францией.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ