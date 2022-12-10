Реграги – первый африканский тренер, вышедший в полуфинал чемпионата мира

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Валид Реграги – первый африканский тренер, вышедший в полуфинал чемпионата мира.

Сборная Марокко, которую тренирует Реграги, обыграла Португалию в 1/4 финала ЧМ-2022 со счетом 1:0. Победный гол на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири.

Таким образом, 47-летний марокканский специалист стал первым африканским тренером, дошедшим до 1/2 финала чемпионата мира.

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