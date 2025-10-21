Руни о Салахе: «Не удивлюсь, если уйдет в январе или летом. Он много играл, был главной звездой, нес на плечах все это давление, и это дает о себе знать»
Уэйн Руни допустил, что Мохамед Салах скоро покинет «Ливерпуль».
«Салах провел много матчей за последние годы, был главной звездой команды и нес на своих плечах все это давление. И он, наверное, в пятерке лучших футболистов в истории АПЛ. И я думаю, что все это наконец дает о себе знать.
Я бы не удивился, если бы в январе или следующим летом он ушел из клуба.
Я наслаждался его игрой, великолепный футболист, но, думаю, просто пришло время, так бывает», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Liverpool Echo
