  • Мостовой о предложении от «Спартака»: «Поступит – пойду в клуб с удовольствием. Некрасов пригласил на матч, чего от прошлых руководителей не было»
10

Александр Мостовой заявил, что с удовольствием примет предложение «Спартака».

Бывший полузащитник красно-белых ранее опубликовал фотографию из офиса «Спартака»: «Такая вот интрижка, в ближайшее время все узнаете. Пока не буду говорить, где это я был».

– Меня пригласил в офис Сергей [Некрасов]. Мы с ним давно знакомы. Встретились, посидели, поговорили, повспоминали. Потом он меня пригласил на матч, чего никогда не было от прошлых руководителей.

– «Спартак» сделал вам какое-нибудь предложение?

– Пока ничего не было. Но я к этому всегда спокойно относился, потому что много-много лет нахожусь вне нашего футбола.

– Если придет предложение, рассмотрите?

– Поступит – в «Спартак» [пойду] с удовольствием, – сказал Мостовой. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
