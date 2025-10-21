Мостовой о предложении от «Спартака»: «Поступит – пойду в клуб с удовольствием. Некрасов пригласил на матч, чего от прошлых руководителей не было»
Александр Мостовой заявил, что с удовольствием примет предложение «Спартака».
Бывший полузащитник красно-белых ранее опубликовал фотографию из офиса «Спартака»: «Такая вот интрижка, в ближайшее время все узнаете. Пока не буду говорить, где это я был».
– Меня пригласил в офис Сергей [Некрасов]. Мы с ним давно знакомы. Встретились, посидели, поговорили, повспоминали. Потом он меня пригласил на матч, чего никогда не было от прошлых руководителей.
– «Спартак» сделал вам какое-нибудь предложение?
– Пока ничего не было. Но я к этому всегда спокойно относился, потому что много-много лет нахожусь вне нашего футбола.
– Если придет предложение, рассмотрите?
– Поступит – в «Спартак» [пойду] с удовольствием, – сказал Мостовой.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости