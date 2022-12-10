«Челси» интересен защитник «Атлетико» и Аргентины Молина, но Думфрис – приоритет
«Челси» заинтересован в приглашении защитника сборной Аргентины Науэля Молины.
Лондонский клуб боролся с «Атлетико» за его приобретение у «Удинезе» минувшим летом, а теперь, после успешного выступления игрока на ЧМ-2022, может снова попытаться его подписать, утверждает Marca.
При этом играющий за «Интер» Дензел Думфрис является приоритетной целью «синих», а «Атлетико» не планирует продавать Молину, который нравится главному тренеру мадридцев Диего Симеоне.
На турнире в Катаре 24-летний защитник провел пять матчей, забив гол и отдав результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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