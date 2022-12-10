«Челси» интересен защитник «Атлетико» и Аргентины Молина, но Думфрис – приоритет

Теги Интер Челси премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Диего Симеоне возможные трансферы ЧМ-2022 Дензел Думфрис Науэль Молина Футбол

«Челси» заинтересован в приглашении защитника сборной Аргентины Науэля Молины.

Лондонский клуб боролся с «Атлетико» за его приобретение у «Удинезе» минувшим летом, а теперь, после успешного выступления игрока на ЧМ-2022, может снова попытаться его подписать, утверждает Marca.

При этом играющий за «Интер» Дензел Думфрис является приоритетной целью «синих», а «Атлетико» не планирует продавать Молину, который нравится главному тренеру мадридцев Диего Симеоне.

На турнире в Катаре 24-летний защитник провел пять матчей, забив гол и отдав результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные