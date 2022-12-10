Госдепартамент США работает с семьей скончавшегося в Катаре журналиста Уола. Организаторы ЧМ-2022 связались с посольством для репатриации тела

Госдепартамент США занимается репатриацией тела скончавшегося в Катаре американца.

Журналист Грант Уол, работавший на канале CBS Sports и написавший книгу о Дэвиде Бекхэме, также известный по работе в Sports Illustrated и Fox Sports, скончался во время четвертьфинала – (2:2, по пенальти – 3:4). Ему стало плохо в пресс-центре на стадионе «Лусаил». Спасти 48-летнего мужчину не смогли. Точные причины смерти пока не названы.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что ведомство находится в «тесном контакте» с семьей Уола.

Организаторы чемпионата мира заявили, что связались с посольством США, «чтобы убедиться, что процесс репатриации тела соответствует пожеланиям семьи».

Напомним, Уола из-за радужной символики задержали на стадионе в Катаре перед матчем США – Уэльс (1:1) – у него отобрали телефон и требовали снять футболку, потом перед ним извинились и пустили на игру.

Брат Гранта Эрик подозревает, что журналист был убит.