Платежная система «Мир» и творческое объединение «Ничего Обычного» выпустили капсульную коллекцию «Футбольный мир».

50% от продаж будут направлены на поддержку краудфандинговой платформы «Такие дела», созданной фондом «Нужна помощь».

В преддверии Всемирного дня футбола творческое объединение «Ничего Обычного» совместно с платежной системой «Мир», титульным партнером Российской премьер-лиги, выпустили специальный бокс с простым названием «Футбольный Мир».

В бокс входит белая футболка с паттерном в виде карты из линий дорог и схематичных футбольных полей.

«Мы уже 5-й год поддерживаем футбол и знаем, какой синергетический эффект оказывает совместный просмотр матчей. Футбол – это место, где абсолютно каждый может рассчитывать на поддержку, дать волю своим эмоциям и понять друг друга без слов. Наши новые друзья из «Ничего обычного» смогли отразить этот важный посыл в специальном боксе, выпущенным ко Всемирному дню футбола», – прокомментировал Илья Тюрин, руководитель центра спортивного маркетинга платежной системы «Мир».

«Дизайн футболки, бокса и всех элементов типографии олицетворяет основной смысл дропа: мы – часть огромного футбольного мира. Одновременно с нами в абсолютно разных уголках планеты десятки тысяч полей и стадионов точно также объединяют миллионы людей. Вместе эти поля составляют единую карту. «Футбольный Мир» – это 90 минут без придуманных границ. – прокомментировал Даниил Чалов, Основатель Творческого Объединения «Ничего Обычного», Игрок Планеты земля.

Продажи бокса начнутся 10 декабря на сайте «Ничего Обычного», 50% от стоимости покупки будут переданы в «Такие дела», российское интернет-издание и краудфандинговая платформа, созданная благотворительным фондом «Нужна помощь» в 2015 году.

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