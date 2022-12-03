«Локомотив» запустил продажу питьевой воды со своим логотипом и подарит ее месячный запас победителю конкурса на знание карьеры Миранчука
«Локомотив» продает питьевую воду «ТБАУ» в кобрендинговой бутылке со своим логотипом.
Московский клуб запустил конкурс, в котором можно выиграть месячный запас воды.
Болельщикам железнодорожников предлагается ответить на вопросы о карьере Антона Миранчука в «Локомотиве»:
– Когда Антон дебютировал за основную команду?
– Сколько матчей за нее он провел на текущий момент?
– Когда и кому забил первый гол за основу?
– На какой минуте и в каком матче забил последний гол?
– Когда впервые вышел с капитанской повязкой?
Победителя выберут в воскресенье среди всех правильно ответивших на вопросы.
Фото: t.me/fclokomotiv
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