Глеб допустил, что Хорватия выиграет ЧМ-2022: «Почему бы и нет? Сильная команда. Был уверен, что Бразилии легко не будет»

оценил победу Хорватии над Бразилией (1:1, 4:2 пен.) в 1/4 финала .

«Честно говоря, проход сборной читался. У хорватов очень опытная, сильная и грамотная команда, там играют топовые футболисты. Я был уверен, что сборной легко не будет.

Я бы не назвал такой результат провалом для бразильцев, на чемпионате мира слабых команд не бывает, они не играли против какой-то средней сборной. Хорватия – очень достойный и сильный соперник. Играли по большому счету две равные команды, и победила Хорватия.

Хорватия, конечно, может взять титул, почему бы и нет?» – сказал экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны».

В полуфинале Хорватия сыграет с Аргентиной 13 декабря.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ