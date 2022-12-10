Глеб допустил, что Хорватия выиграет ЧМ-2022: «Почему бы и нет? Сильная команда. Был уверен, что Бразилии легко не будет»
Александр Глеб оценил победу Хорватии над Бразилией (1:1, 4:2 пен.) в 1/4 финала ЧМ-2022.
«Честно говоря, проход сборной Хорватии читался. У хорватов очень опытная, сильная и грамотная команда, там играют топовые футболисты. Я был уверен, что сборной Бразилии легко не будет.
Я бы не назвал такой результат провалом для бразильцев, на чемпионате мира слабых команд не бывает, они не играли против какой-то средней сборной. Хорватия – очень достойный и сильный соперник. Играли по большому счету две равные команды, и победила Хорватия.
Хорватия, конечно, может взять титул, почему бы и нет?» – сказал экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны».
В полуфинале Хорватия сыграет с Аргентиной 13 декабря.
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