Вратарь Нидерландов Нопперт о поражении от Аргентины: «Гордимся, что отыгрались с 0:2 и перевели игру в серию пенальти»

оценил поражение Нидерландов от Аргентины в 1/4 финала (2:2, 3:4 пен.).

«Как я себя чувствую? Отвратительно. Мы хотели пройти дальше, были максимально близки к нашей цели. Но не получилось.

С другой стороны, я горжусь командой и тренером. Горжусь людьми в стране, которые верили в меня и поддерживали. Болельщики на стадионе были прекрасны. Мне понравилась атмосфера. Все это видели.

Второй тайм был интереснее. Мы поменяли что-то в нашей игре. Первый тайм был хуже. Можно гордиться тем, что мы смогли отыграться с 0:2 и перевести игру в серию пенальти.

Не скажу, что нам не повезло с изначально. До игры мы верили, что нам по силам выиграть этот матч. Если сейчас обернуться назад, я могу сказать, что у нас были все шансы выиграть этот матч. Но мы проиграли по пенальти», — сказал вратарь сборной Нидерландов.

Ван Гал год готовился к серии пенальти, нанял волейбольного тренера для вратарей – и все равно проиграл. Стоп, волейбольный тренер?

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