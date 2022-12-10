Нидерланды забили 2 гола Аргентине двумя ударами в створ

Нидерландам понадобилось лишь два удара, чтобы сравнять счет в матче с Аргентиной.

Вышедший на 78-й минуте 1/4 финала ЧМ-2022 Ваут Вегорст отыграл один мяч на 83-й минуте. На 101-й Вегорст сделал дубль, переведя матч в дополнительное время.

Два результативных удара Вегорста – единственные удары Нидерландов в створ ворот Аргентины. Всего у них 5 ударов за матч.

У Аргентины 15 ударов, 6 из них в створ.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ