Нидерланды забили 2 гола Аргентине двумя ударами в створ
Нидерландам понадобилось лишь два удара, чтобы сравнять счет в матче с Аргентиной.
Вышедший на 78-й минуте 1/4 финала ЧМ-2022 Ваут Вегорст отыграл один мяч на 83-й минуте. На 101-й Вегорст сделал дубль, переведя матч в дополнительное время.
Два результативных удара Вегорста – единственные удары Нидерландов в створ ворот Аргентины. Всего у них 5 ударов за матч.
У Аргентины 15 ударов, 6 из них в створ.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии