Вегорст забил 1-й гол на чемпионатах мира первым же ударом. Он сделал дубль с Аргентиной

Форвард Нидерландов Ваут Вегорст забил первый гол на чемпионатах мира.

В матче 1/4 финала против (2:2, дополнительное время) Вегорст вышел на замену и забил гол на 83-й минуте. Это был его первый удар на чемпионатах мира.

На 101-й минуте форвард «Бешикташа» оформил дубль, переведя игру в дополнительное время.

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