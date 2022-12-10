Вегорст забил 1-й гол на чемпионатах мира первым же ударом. Он сделал дубль с Аргентиной
Форвард Нидерландов Ваут Вегорст забил первый гол на чемпионатах мира.
В матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Аргентины (2:2, дополнительное время) Вегорст вышел на замену и забил гол на 83-й минуте. Это был его первый удар на чемпионатах мира.
На 101-й минуте форвард «Бешикташа» оформил дубль, переведя игру в дополнительное время.
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