Фанаты Аргентины скандировали «Бразилия обсирается» после гола Хорватии на 117-й минуте

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Аргентинские болельщики обрадовались вылету Бразилии с ЧМ-2022.

Сегодня «селесао» проиграли Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала.

Аргентинские фанаты, прибывшие в Лусаил на матч своей команды с Нидерландами, перед этим смотрели игру Бразилии рядом со стадионом. Болельщики проявляли недовольство при каждом фоле или атакующем действии игроков Бразилии.

Когда Бруно Петкович сравнял счет на 117-й минуте, фанаты Аргентины начали скандировать «Бразилия обсирается». Поражение Бразилии в серии пенальти было встречено с радостью.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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