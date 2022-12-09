Аргентинские болельщики обрадовались вылету Бразилии с .

Сегодня «селесао» проиграли Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала.

Аргентинские фанаты, прибывшие в Лусаил на матч своей команды с Нидерландами, перед этим смотрели игру Бразилии рядом со стадионом. Болельщики проявляли недовольство при каждом фоле или атакующем действии игроков Бразилии.

Когда Бруно Петкович сравнял счет на 117-й минуте, фанаты начали скандировать «Бразилия обсирается». Поражение Бразилии в серии пенальти было встречено с радостью.

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