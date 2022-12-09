Фанаты Аргентины скандировали «Бразилия обсирается» после гола Хорватии на 117-й минуте
Аргентинские болельщики обрадовались вылету Бразилии с ЧМ-2022.
Сегодня «селесао» проиграли Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала.
Аргентинские фанаты, прибывшие в Лусаил на матч своей команды с Нидерландами, перед этим смотрели игру Бразилии рядом со стадионом. Болельщики проявляли недовольство при каждом фоле или атакующем действии игроков Бразилии.
Когда Бруно Петкович сравнял счет на 117-й минуте, фанаты Аргентины начали скандировать «Бразилия обсирается». Поражение Бразилии в серии пенальти было встречено с радостью.
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