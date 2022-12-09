Тренер сборной Хорватии поделился эмоциями от победы над Бразилией в 1/4 финала .

«Эта победа для хорватского народа. Браво ребятам, мы выбили главного фаворита.

Это Хорватия. Никогда не недооценивайте нас, я же говорил. На этом мы не заканчиваем, идем дальше.

Все выложились по максимуму. Мои игроки ненормальные», – сказал .

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