Далич о победе над Бразилией: «Хорватия выбила главного фаворита. Никогда не недооценивайте нас, я же говорил»
Тренер сборной Хорватии поделился эмоциями от победы над Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2022.
«Эта победа для хорватского народа. Браво ребятам, мы выбили главного фаворита.
Это Хорватия. Никогда не недооценивайте нас, я же говорил. На этом мы не заканчиваем, идем дальше.
Все выложились по максимуму. Мои игроки ненормальные», – сказал Златко Далич.
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