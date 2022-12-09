Каземиро о вылете Бразилии с ЧМ-2022: «Победа была у нас в руках, но ускользнула. Жизнь продолжается»

Каземиро прокомментировал вылет сборной Бразилии с ЧМ-2022.

Бразильцы проиграли Хорватии по пенальти. Они вели 1:0 в дополнительное время, но хорваты сравняли счет и перевели матч в серию пенальти со счетом 4:2.

«Все поражения болезненны, особенно когда у тебя есть цель, мечта, четыре года работы ради этого момента. Трудно подобрать слова. Жизнь продолжается. Нам грустно, мы уверены, что каждый в команде отдал все силы.

Мы расстроены из-за того, как все произошло. Победа была в наших руках, но ускользнула. Сейчас нужно спокойствие, а жизнь должна следовать своим чередом», – сказал Каземиро в интервью TV Globo.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ